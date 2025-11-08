به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد طهماسبی شاه منصوری گفت: به دنبال گزارش مردمی و اطلاع‌رسانی همیاران محیط زیست مبنی بر اقدام یکی از شکارچیان سابقه‌دار به شکار غیرمجاز، موضوع در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا قرار گرفت.

وی افزود: پس از اطمینان از حضور شکارچی در کوه جهت شکار و با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های دقیق توسط مسئول منطقه حفاظت شده شیمبار و کمین توسط محیط بانان، هماهنگی لازم با دادستان شهرستان صورت گرفته و حکم ورود به منزل متهم اخذ شد و مأمورین یگان حفاظت محیط زیست اندیکا به همراه عوامل نیروی انتظامی پس از اطمینان از حضور شکارچی در منزل به محل اعزام و نسبت به اجرای حکم اقدام کردند.

طهماسبی شاه منصوری اظهار داشت: حین ورود مأمورین، دو نفر از افراد حاضر در منزل که یکی مسلح و دیگری همراه با ادوات بود با مشاهده نیرو‌های محیط زیست و عوامل نیروی انتظامی از محل متواری و به ارتفاعات اطراف گریختند که یک نفر از آنها توسط محیط بانان تعقیب و دستگیر شد و تعدادی ادوات از وی کشف شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اندیکا اضافه کرد: ادوات کشف شده شامل تعدادی سر کبک، تعدادی سر کبوتر کوهی، شاخ پازن، دو عدد شوکر، دو عدد اسپری فلفل، یک قبضه تپانچه دست ساز، تعدادی فشنگ، دو دوربین چشمی و سایر تجهیزات مرتبط کشف و ضبط شد.

وی می‌گوید: شکارچی سابقه دار توسط مامورین دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی، با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.