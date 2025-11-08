نماینده ولی فقیه در مازندران در نشست بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی مازندران بر ضرورت نظارت بر پوشش و رفتار در مدارس، ادارات و اماکن عمومی تأکید کرد.

ضرورت نظارت بر پوشش و رفتار در مدارس و اماکن عمومی مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی با موضوع عفاف و حجاب در مازندران با حضور آیت‌الله لایینی نماینده ولی‌فقیه در استان، دادستان مرکز استان، مدیرکل آموزش و پرورش و جمعی از بانوان مطالبه‌گر برگزار شد.

آیت‌الله لایینی در این نشست با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط در مدارس و محیط‌های عمومی گفت: اکثریت جامعه متعهد و پایبند به ارزش‌ها هستند، اما حتی یک بی‌حجابی هم برای ما زیاد است زیرا گسترش آن نگران‌کننده است. ما نگران نسل‌های آینده هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران افزود: بسیج دانش‌آموزی و حراست مدارس باید فعال‌تر عمل کنند و جامعه اطلاعاتی نسبت به تخلفات فرهنگی بی‌تفاوت نباشد. در مقابل امواجی که می‌خواهند فرزندان ما را از ارزش‌ها دور کنند، باید هوشیار بود.

دادستان مرکز مازندران نیز در این نشست با انتقاد از وضعیت برخی پارک‌ها و کافه‌ها گفت: پارک‌های ما به جولانگاه سگ‌گردانی تبدیل شده و برخی کافه‌ها وضعیت نادرستی دارند.

علی اکبر عالیشاه با بیان اینکه اداره کل صنعت معدن و تجارت، ساعت کار کافه‌ها را باید مشخص کند، گفت: برخی از صنوف مانند طلافروشان ساعت کار مشخصی دارند و برای کافه‌ها نیز باید ساعت کاری متعارف و مطابق با عرف جامعه تعیین شود.

وی افزود: هنگامی که جرم مشهود است، نیروی انتظامی نیاز به مجوز ندارد و باید ورود کند. مسئولان دستگاه‌های متولی نیز نباید در برابر ناهنجاری‌ها سکوت کنند.

فریدون کلبادی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز در این نشست از تشکیل اطلس فرهنگی برای تقویت امور فرهنگی در مدارس خبر داد.

سرهنگ یاسین محمدی‌راد، معاون اجتماعی سپاه کربلای مازندران نیز گفت: ۱۴ مرکز مهر با هدف مشاوره به خانواده‌ها در مازندران فعالیت می‌کنند.

حجت الاسلام مرتضی احمدی دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر از حضور فعالان این حوزه در مدارس برای تبیین حجاب خبر داد.

جمعی از بانوان مطالبه‌گر در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در مازندران، دغدغه‌های خود در زمینه عفاف وحجاب را مطرح و خواستار تشکیل گروه‌های نظارتی مردمی در مدارس شدند.

گزارش از زینب نجاتی