مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی لرستان از اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی ومشوق بیمه کارفرمایی در استان خبر داد .



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت:طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و مشوق بیمه کارفرمایان با هدف افزایش قابلیت جذب و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها در استان اجرا می شود.

احمد توصیفیان افزود:این طرح باهدف افزایش قابلیت جذب و اشتغال از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب‌وکار، ارتقای اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای برای فراهم ساختن زمینه ی انتقال دانش از دانش‌آموخته به بنگاه اقتصادی طراحی و به استان‌ها ابلاغ‌شده است.





وی بیان کرد: بر اساس این طرح، دوره ی کارورزی به عنوان دوره‌ای حداکثر سه ماهه تعریف شده است که در آن دانش‌آموختگان دانشگاهی بزای تبادل دانش، کسب تجربه و ارتقای مهارت در کارگاه‌های واقع در شهرستان‌های استان لرستان مشارکت خواهند داشت.

مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: در قالب طرح کارورزی، دانش‌آموختگان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر پس از ثبت‌نام و طی مراحل ارزیابی می‌توانند در کارگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی استان به‌عنوان کارورز فعالیت کنند و در مدت سه ماه آموزش، از کمک‌هزینه‌ای به صورت ماهیانه پس از تأیید بهره‌مند شوند.

توصیفیان به ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاه‌های اقتصادی به استفاده از نیروی کار جدید اشاره کرد و افزود: پس از پایان دوره کارورزی، چنانچه کارفرما تمایل به جذب کارورز داشته باشد، می‌تواند وی را استخدام کند که در این حالت، برای کارفرما تخفیف ۲۰ درصدی در سهم حق بیمه اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح برای کارفرمایان دارای مجوز فعالیت معتبر و کد بیمه کارگاهی است ، افزود: همچنین هر کارفرما مجاز است بر اساس ۵۰ درصد میانگین بیمه‌شدگان خود در ۱۲ ماه اخیر، از سهم مشوق بیمه‌ای ۲۰ درصدی بهره‌مند شود.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان بیان کرد:همه ی کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی دارای مجوز فعالیت و کد کارگاهی، می‌توانند در طرح کارورزی و مشوق بیمه‌ای مشارکت کنند.

توصیفیان گفت:کارجویان دانش آموخته ی دانشگاهی و کارفرمایان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به کاریابی‌های شهرستان یا به آدرس سامانه سیاست‌های فعال بازار کار به نشانی http://Almp.mcls.gov.ir مراجعه کنند.