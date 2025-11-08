درخشش خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی پاراسنگنوردی کشور
خراسان رضوی در دهمین دوره مسابقات قهرمانی پاراسنگنوردی کشور درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، دهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پاراسنگنوردی مردان با حضور ۳۲ ورزشکار از ۱۵ استان در کلاسهای مختلف برگزار شد و ورزشکاران خراسان رضوی موفق به کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز شدند.
در این رقابتها که با حضور استانهای تهران، خراسان جنوبی، اصفهان، مرکزی، همدان، لرستان، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، بوشهر، کرمانشاه، خوزستان و کرمان برگزار شد، ورزشکاران استان عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.
در این مسابقات، ورزشکاران خراسان رضوی شامل علیاصغر علیزاده در کلاس AU۲-AU۳ و علی رشیدآبادی (از نیشابور) در کلاس AL۱-RP۱، مدال طلا و محمد برومند در کلاس RP۳، مدال برنز کسب کردند.
همچنین در سایر ردهها، ورزشکارانی از استانهای تهران، همدان، کرمان، مرکزی، ایلام و کردستان نیز موفق به کسب عناوین برتر شدند.