پخش زنده
امروز: -
بانوی خوزستانی به عنوان مربی تیم ملی مچاندازی نابینایان و کمبینایان انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نخستین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی مچاندازی جوانان نابینایان و کمبینایان کشور، اعزامی به بازیهای پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵، از ۱۹ تا ۲۸ آبانماه به میزبانی استان تهران برگزار میشود.
در این مرحله از اردو، مریم عبدالوند نایبرئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام خوزستان، بهعنوان مربی تیم ملی مچاندازی بانوان نابینایان و کمبینایان کشور انتخاب و در این اردو حضور دارد.
این انتخاب، نشاندهنده جایگاه روبهرشد بانوان خوزستانی در عرصه ورزش حرفهای کشور است و میتواند الگویی برای حضور پررنگتر بانوان استان در سطوح ملی و بینالمللی بهشمار آید.