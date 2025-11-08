پخش زنده
فرمانده انتظامی استان گفت: در ۲۴ گذشته ۱۵۳ دستگاه خودرو تیزرو حامل ۱۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار عزیزاله ملکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح ضربتی برخورد با خودروهای تیزرو شوتی کالای قاچاق طی ۲۴ ساعت گذشته مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری سایر ردههای انتظامی موفق شدند تعداد ۱۵۳ دستگاه خودرو تیزرو (شوتی) حامل کالای قاچاق را شناسایی و نسبت به توقیف آنها اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه برای تعداد ۱۷۰ نفر راننده و سرنشین خودروهای شوتی پرونده تشکیل و به مراجع مربوطه ارسال شده است، خاطر نشان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
سردار ملکی بیان داشت: یکی از اولویتهای انتظامی استان برخورد با خودروهای تیزرو (شوتی) میباشد که به جد در دستور کار پلیس قرار گرفته است.