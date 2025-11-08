پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء از پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی پروژه راهبردی راهآهن چابهار–زاهدان خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۵,۵۰۰ نفر بهطور مستقیم در این پروژه مشغول به کار هستند که بیش از ۸۰ درصد آنها نیروی کار بومی منطقه سیستان و بلوچستان را تشکیل میدهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمدرضا رحمانی مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، در تشریح جزئیات دستاوردهای این پروژه ملی اظهار کرد: «این محور ریلی استراتژیک که بهطور کامل توسط مهندسان و توانمندیهای داخلی قرارگاه خاتم طراحی و ساخته شده، در مراحل پایانی زیرسازی و آغاز ریلگذاری قرار دارد.»
وی با اشاره به دستاوردهای مهندسی در این مسیر افزود: «در طول این پروژه بیش از ۳۹ رشته تونل با مجموع طول تقریبی ۲۰ کیلومتر حفاری شده و بیش از ۲۰۰ پل خاص احداث گردیده که ساخت آنها در نوع خود بینظیر بوده است.»
سردار رحمانی به رکوردهای ثبتشده در عملیات ریلگذاری اشاره کرد و گفت: «توانستیم در مقاطعی رکورد بیش از ۵ کیلومتر ریلگذاری در یک روز و بیش از ۵۰ کیلومتر ریلگذاری در ماه مهر را به ثبت برسانیم. این میزان پیشرفت در ریلگذاری، میانگین سالانه ۱۹۰ کیلومتر کشور را در کمتر از یک سال با اجرای بیش از ۴۵۰ کیلومتر ساخت، ارتقا داده است.»
مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی بر بومیسازی تجهیزات تأکید کرد: «از ابتدای مسیر زاهدان تا قطعات جنوبی، عملیات با ریل ملی و تجهیزات و سوزنهای خط نگهدار داخلی انجام شده است و هماکنون نیز تلاش گستردهای با شرکتهای دانشبنیان برای داخلیسازی حوزههای ارتباطی و راهبری قطارها در جریان است.»
وی با اشاره به اهمیت استراتژیک محور چابهار، خاطرنشان کرد: «اقتصاددانان این منطقه را یک «گنج نهفته» بهدلیل دسترسی به آبهای آزاد و مرز طولانی با کشور همسایه میدانند. مجموع مسیر ساخته شده بیش از ۶۳۰ کیلومتر است (شامل ۱۵۰ کیلومتر خاش-زاهدان و بیش از ۴۵۰ کیلومتر چابهار-خاش).»
سردار رحمانی در پایان در خصوص چالش باقیمانده اعلام کرد: «بخش اعظم زمانبر شدن تکمیل پروژه، بهدلیل تأمین مالی است، زیرا در مرحله تأمین مصالح از خارج از مجموعه نیاز به بودجه داریم، اما امید داریم با پشتیبانی مالی تا پایان سال جاری، این محور مهم کشور به بهرهبرداری نهایی برسد.»