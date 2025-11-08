پخش زنده
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران از راهاندازی بازار مشارکتی بانوان در بازار میوه و ترهبار پیامبر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی بختیاریزاده با اشاره به راه اندازی نخستین بازار مشارکتی بانوان در بازار میوه و ترهبار پیامبر گفت: این بازار با همکاری منطقه ۵ و اداره کل امور بانوان شهرداری تهران در بازار میوه و ترهبار پیامبر راهاندازی شده است.
وی افزود: در این بازار زنان سرپرست خانوار، تولیدات خود را که اعم از دست ساختهها، محصولات غذایی و ارگانیک است؛ عرضه میکنند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: ۱۲ غرفه به مساحت ۱۵ متر مربع برای این منظور در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: در مجموع ۲۴ بهرهبردار از این ۱۲ غرفه استفاده میکنند.
بختیاریزاده یادآور شد: این غرف به صورت رایگان بین یک تا ۲ ماه در اختیار زنان تولید کننده سرپرست خانوار قرار میگیرد.