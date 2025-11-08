استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت ورود جدی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به پروژه شهر فرودگاهی ارومیه، گفت: فرودگاه ارومیه از موقعیت ممتازی برای توسعه برخوردار بوده و با تحقق این برنامه‌ها، شاهد رشد قابل‌توجهی در میزان پرواز‌ها خواهیم بود.

ارومیه در آستانه تبدیل شدن به قطب هوایی شمال‌غرب کشور است

ارومیه در آستانه تبدیل شدن به قطب هوایی شمال‌غرب کشور است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی در جلسه بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در طرح ایجاد شهر فرودگاهی ارومیه، با اشاره به آماده‌سازی بخش باربری (کارگو) این فرودگاه، افزود: ایجاد آشیانه برای شرکت‌های هواپیمایی و توسعه پرواز‌های بین‌المللی در دستورکار بوده و با اجرای این اقدامات، فرودگاه ارومیه می‌تواند در زمره برترین فرودگاه‌های کشور قرار گیرد.

وی همچنین ایجاد هتل بین‌المللی در محدوده یا مسیر فرودگاه را از دیگر ضرورت‌های این طرح دانسته و خاطرنشان کرد: در کنار زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فعالان حوزه گردشگری و تشکل‌های بوم‌گردی باید حضور پررنگ‌تری داشته باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی به اهمیت مرز‌های فعال و رو به رشد استان نیز اشاره کرده و افزود: شرکت‌های بزرگ باید در مبادی ورودی و خروجی استان به عرضه صنایع‌دستی و سوغات محلی در قالب مجموعه‌های شکیل اقدام کنند.

رحمانی همچنین با بیان اینکه فرودگاه‌ها دروازه‌های اصلی شهر‌ها و از ارکان اقتصاد منطقه‌ای هستند، اضافه کرد: شرکت‌های هواپیمایی که تمایل به ایجاد ایرلاین اختصاصی ارومیه دارند، باید دست‌کم سه فروند هواپیما به این فرودگاه اختصاص دهند تا مجوز فعالیت صادر شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه با اقدام عملی، نه صرفاً با گفتار، می‌توان توسعه را رقم زد، افزود: آغاز عملیات احداث باند دوم فرودگاه شهید باکری ارومیه به‌زودی در دستورکار قرار خواهد گرفت.