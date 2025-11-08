به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با ایام فاطمیه، مراسمی با هدف سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ترویج فرهنگ اسلامی با محوریت صرفه‌جویی برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، با عرض تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه، به حدیثی از حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کرد و گفت: ایشان فرموده‌اند: "من از این دنیایی که در آن زندگی می‌کنم سه چیز محبوب من است: اول تلاوت قرآن، اما تلاوتی که همراه با تأمل و عمل به قرآن باشد. دوم نگاه کردن به چهره دلربای رسول الله و سوم انفاق و خیرات در راه خدا. "

حجت‌الاسلام سید اسماعیل طباطبایی با اشاره به سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تأکید کرد: حضرت زهرا سلام الله علیها در عالی‌ترین سطح تقوا و پارسایی زندگی می‌کردند، اما این امر هرگز به معنای اسراف و مصرف بی‌رویه نبود. ایشان فرمودند: سیره عملی آن بانوی بزرگوار اسلام، به‌ویژه در مدیریت مصرف و قناعت در زندگی شخصی و خانوادگی، سرمشق بی‌بدیلی برای تمامی مسلمانان به‌ویژه فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی است.

وی در ادامه با تأکید بر فرهنگ‌سازی برای پرهیز از اسراف در جامعه افزود: ائمه اطهار (علیهم‌السلام) در تمامی ابعاد زندگی، از خورد و خوراک تا پوشاک، میانه‌روی و صرفه‌جویی را سرلوحه کار خویش قرار داده بودند. جت‌الاسلام طباطبایی تصریح کرد: این بزرگواران با وجود در اختیار داشتن منابع مالی، ساده‌زیستی و قناعت را پیشه کرده و منابع را برای خدمت‌رسانی به محرومان و تقویت بنیه مالی جامعه اسلامی حفظ می‌کردند. این سبک زندگی، درس بزرگی برای ماست که در مصرف منابع ملی و شخصی دقت نظر بیشتری داشته باشیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه کربلا خاطرنشان کرد: تأسف‌بار است که در شرایطی که دشمن با جنگ اقتصادی به میدان آمده، شاهد رفتار‌های اسراف‌آمیز در بخش‌های مختلف جامعه باشیم. وی با بیان اینکه سبک زندگی فاطمی و علوی، قدرتمندترین الگو برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است، از تمامی اقشار جامعه به‌ویژه فرهنگیان و اصحاب رسانه خواست تا با ترویج فرهنگ قناعت و پرهیز از اسراف، گام‌های عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور بردارند.

پس از آن، حجت‌الاسلام والمسلمین دانشی به موضوع سبک زندگی اسلامی و مهارت‌های زندگی پرداخت و اظهار داشت: "مهارت‌های زندگی توانایی‌هایی هستند که به ما کمک می‌کنند تا در موقعیت‌های مختلف عاقلانه و صحیح رفتار کنیم. "

وی اهمیت آموزش این مهارت‌ها را در "افزایش ارتباط صمیمانه و جلوگیری از تقابل و تضاد نسل‌ها" دانست و افزود: "ما سه هدف از برگزاری این کلاس‌های آموزشی داریم: اول هدف دانشی و بینشی، دوم هدف تغییر رفتاری بر مبنای اسلامی و سوم هدف انگیزشی. ما باید مهارت‌های زندگی را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار دهیم نه از دیدگاه سکولاریسم. "

حجت‌الاسلام دانشی چهار مهارت اصلی مورد نیاز در زندگی را "خداشناسی، خودشناسی، مردم‌شناسی و دنیاشناسی" برشمرد و خاطرنشان کرد: "در معارف دینی، هدف از مهارت زندگی، تقرب به خدا و بنده اختصاصی خدا شدن است. "

وی افزود: یکی از قسمت‌های سبک زندگی اسلامی رعایت فرهنگ مصرف و صرفه جویی است که مورد توجه دین اسلام و کلام ائمه اطهار علیهم السلام و بزرگان دین مبین اسلام است.

تأکید بر پرهیز از اسراف و ترویج قناعت

در ادامه این کارگاه، سید اکبر طباطبایی با تسلیت ایام فاطمیه، اسراف را "عملی بسیار ناپسند" خواند و توضیح داد: "اسراف به معنای مصرف نکردن نیست، بلکه به معنای بد مصرف کردن است. دین اسلام سفارش کرده که به اندازه و درست مصرف کنیم. "

وی با بیان اینکه "خوب مصرف کردن باعث ایجاد قناعت و گنج‌های فراوان در زندگی می‌شود"، هشدار داد: "اگر گرفتار اسراف شویم، ضرر‌های زیادی متحمل زندگی شخصی و عمومی ما می‌شود. "

در پایان این مراسم، مرثیه خوانی توسط سیدمحمدعلی امام فرهنگیار مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اجرا گردید.

این مراسم که با هدف آشنایی هر چه بیشتر با سیره عملی حضرت زهرا سلام الله علیها و ترویج سبک زندگی اسلامی برگزار شد، مورد استقبال کارکنان پایور و وظیفه شرکت کننده قرار گرفت.