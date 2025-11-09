پخش زنده
انار میوهای است سرشار از ویتامین و به علت داشتن آهن و سایر عناصر دیگر دیر هضم میباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، انار از مهمترین میوههای فصل پاییز است که از آن به عنوان میوهای بهشتی هم یاد میشود. این میوه حاوی ویتامینها و آنتی اکسیدان فراوانی است به طوری که از قدیم مورد توجه اطباء بوده و برای آن خواص بی شماری برشمردهاند. نام انار از کلمهای یونانی به معنای سیب با هستههای زیاد گرفته شده است و با توجه به خواص غذایی و دارویی فراوانی که دارد، مصرف آن برای برخی از افراد مضر است.
طبع انار
مزاج انار به طعم آن بستگی دارد. مزاج انار به طور کلی سرد و خشک است و هر چه ترشتر باشد مزاج سرد و خشکی آن نیز بیشتر است. انار شیرین مزاجی سرد و معتدل دارد و بهترین زمان برای مصرف آن صبح وقبل از صبحانه است. اما چه کسانی نباید انار مصرف کنند؟
مبتلایان به زخم معده
افرادی که به مشکلات معده و زخم معده مبتلا هستند، نباید انار ترش مصرف کنند، زیرا مصرف انار سبب تشدید زخم معده میشود.
افراد سرد مزاج
مصرف انار در افراد سرد مزاج به علت طبع آن مشکلاتی را به وجود میآورد. مصرف این میوه در این افراد معده را سست کرده و ایجاد نفخ میکند. این افراد باید پس از خوردن این میوه مقداری نبات و زنجبیل مصرف کنند.
افراد دچار یبوست
افرادی که همیشه دچار یبوست هستند، باید از خوردن انار و رب انار خود داری کنند، زیرا مصرف انار همراه با هستههای آن سبب تشدید یبوست شده، این افراد بهتر است انار را با پردههای سفید داخل آن مصرف نمایند چرا که آنها حاوی فیبرند. این فیبر نامحلول به حرکات دستگاه گوارش، رفع مشکلات دستگاه گوارش، جلوگیری از یبوست و کاهش اضافه وزن و کنترل اشتهای کاذب کمک میکند.
افراد دچار اختلالات هضم
انار به علت داشتن آهن و سایر عناصر دیگر دیر هضم میباشد و مصرف بیش از حد این میوه دستگاه گوارش را تحریک میکند و باعث اختلالات بسیاری مانند حالت تهوع، استفراغ، درد شکم و... خواهد شد.
افراد دچار اضافه وزن
مصرف انار و عصاره آن به علت کالری فراوانی که دارد، سبب افزایش وزن میشود پس اگر رژیم دارید و کالری مصرفی را چک میکنید از خوردن این میوه خودداری کنید.
افراد دچار فشار خون پایین
خوردن انار سبب کاهش فشار خون میشود پس افراد دچار افت فشار خون از فشار خون پایین رنج میبرند نباید بیش از حد انار مصرف کنند. مصرف این میوه با انواع خاصی از داروها که برای درمان فشار خون و کلسترول بالا استفاده میشود، مداخله میکند.
جراحی
انار بر فشار خون تاثیر میگذارد. این امر ممکن است با کنترل فشار خون در طول و بعد از عمل جراحی تداخل ایجاد کند پس دو هفته قبل از عمل جراحی انار مصرف نکنید.
افراد مبتلا به دیابت
انار قند بالایی دارد و برای افراد مبتلا به دیابت مضر است پس این افراد باید در خوردن انار احتیاط کنند.
افراد مبتلا به ناراحتیهای ریوی
افراد مبتلا به ناراحتیهای ریوی باید در خوردن انار احتیاط کنند، زیرا این میوه سبب تشدید بیماری آنها میشود.
افراد دچار اختلالات کبد
اگر داروهای خاصی برای اختلالات کبد دارید، انار را با احتیاط و طبق نظر پزشک مصرف کنید، زیرا آنزیمهای موجود در انار مانع عملکرد آنزیمهای خاصی در کبد میشوند.
آلرژی:
برخی افراد به خوردن انار آلرژی دارند و با مصرف این میوه دچار علائمی مانند بلعیدن دردناک، خارش، مشکلات پوستی، تورم صورت، سختی در تنفس، درد و تورم در دهان میشوند. اگر شما نیز این مشکلات را با خوردن انار تجربه میکنید، از خوردن این میوه اجتناب کنید.