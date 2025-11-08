معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: واحد‌های گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در مهرماه امسال بیش از یک هزار و ۴۰۰ خودروی مسروقه و تحت تعقیب را کشف و ۶۴۰ سارق و متهم را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محسن محسنی فرد با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های گشت‌های ویژه پلیس آگاهی دخالت سریع در گزارش‌های مردمی، شناسایی و دستگیری سارقان و مجرمان سابقه دار است، اظهار داشت: واحد‌های گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در مهر ماه سال جاری در مجموع تعداد ۵۵۱ دستگاه وسایل نقلیه مسروقه و تعداد ۹۳۲ دستگاه وسائل نقلیه تحت تعقیب را کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به اینکه پلیس آگاهی با گشت‌های ویژه در مسیر پیشگیری از جرم و افزایش احساس امنیت می‌باشد، افزود: در بازه زمانی مذکور در سراسر کشور مجموع تعداد ۶۴۰ سارق و متهم توسط خودرو‌های گشت دستگیر شده‌اند.

معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: توقیف یکدستگاه خودرو و دستگیری سارقین مسلح به همراه کشف اقلام و اموال مسروقه درخوزستان، توقیف خودرو و دستگیری راننده تحت تعقیب به اتهام تجاوز به عنف در قم، دستگیری سارق خشن و سابقه دار با پابند الکترونیکی و کشف خودرو مسروقه در خراسان رضوی، متلاشی شدن باند سارقان خودرو و اعتراف به سرقت ۸ دستگاه خودور در همدان، دستگیری ۲ نفر از سارقان سرقت‌های به عنف، قاپ زنی و گردنبند قاپی طلا و جواهرات در اصفهان بخشی از عملکرد واحد‌های گشت در کشور بوده است.

سرهنگ محسنی فرد با تاکید بر اینکه پلیس آگاهی با بهره گیری از گشت‌های ویژه و نیرو‌های آموزش دیده به طور مستمر در راستای مقابله با جرایم خشن و سازمان یافته فعالیت دارد، تصریح کرد: کرد: این گشت‌ها با هدف افزایش سرعت عمل در کشف جرایم و حضور به موقع در صحنه جرم، به صورت شبانه روزی در مناطق هدف فعالیت دارد.