رئیس اداره راه و شهرسازی رامشیر از رفع تصرف بیش هزار متر مربع از اراضی ملی این شهرستان و بازگشت آنها به بیت المال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدعلی عسکر موسوی با اشاره به یک مورد رفع تصرف فوری در رامشیر به متراژ هزار متر مربع اشاره و بیان کرد: این تعداد رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان با درایت نیروهای یگان حفاظت اراضی انجام و این اراضی به بیت المال بازگردانده شد.
وی افزود: ارزش این اراضی بیش از ۵۰ میلیارد ریال است که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شد.
موسوی بیان داشت: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان این میزان رفع تصرف در سطح شهرستان رامشیر اجرا شد و اقدامات لازم به عمل آمد.
رئیس اداره راه و شهرسازی رامشیر میگوید: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی شهرستان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصتطلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیتالمال را کوتاه میکنند و همچنین به صورت مستمر و شبانهروزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار میدهد.
موسوی از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال تقدیر و تشکر کرد.
وی از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.