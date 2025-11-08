ضرورت توجه به خوزستان به دلیل میزبانی از عشایر ۷ استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید هادی صالحی در نشست هماهنگی با مدیرکل امور عشایر خوزستان در راستای تقویت همکاری و هم‌افزایی بیشتر که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: عشایر کشور آمادگی این را دارند که در صورت تخصیص منابع لازم گوشت کشور را فراهم کنند.

وی افزود: عشایر یک هویت هستند و در سه حوزه فرهنگ، تولید و امنیت نسبت به جوامع شهری و روستایی وجه تمایز دارند.

تامین آب و علوفه اولویت اصلی سازمان است

صالحی بیان کرد: حل مشکل تامین آب عشایر و تهیه علوفه آنها اولویت اصلی سازمان بسیج عشایری است که ان‌شاءلله بعد از اولویت‌بندی مناطق نیازمند در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست سید اسکندر موسوی‌زاده مدیرکل امور عشایر خوزستان با ارائه گزارشی از مجموع اقدامات انجام‌شده توسط این اداره کل در مناطق عشایری استان اظهار کرد: عشایر خط مقدم همه مسائل کشور هستند و نیاز به حمایت بیشتر همه دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات به آنها است.

وی، مشکل تامین آب و علوفه را نیاز‌های اساسی عشایر دانست و بر همکاری سازمان بسیج عشایر برای حل این مسائل تاکید کرد.

مدیرکل امور عشایر خوزستان گفت: بسیج عشایری خوزستان در همه مسائل همیشه همراه و همگام با اداره کل امور عشایر بوده است که جا دارد همین جا از سرهنگ موسوی فرمانده بسیج عشایری خوزستان و همه همکارانش تشکر کنم.