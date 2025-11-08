به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این اثر یکی از تازه‌ترین آثار «غلامرضا بکتاش» شاعر و نویسنده کودکان ونوجوانان است که با زبانی ساده و مفاهیمی عمیق، به بیان موضوعاتی همچون آزادی، امید، هویت، مسئولیت، و پایداری می‌پردازد.

اشعار این کتاب در قالب‌های کوتاه و موجز سروده شده‌اند و هر یک با بهره‌گیری از تصاویر ادبی و تشبیهات زیبا، پیامی اخلاقی و انسانی را منتقل می‌کنند.

بیشتر بدانیم:

غلامرضا بکتاش متولد ۱۳۵۱ در ملایر است.

وی از جمله نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان است که توانسته جواییز کتاب سال سلام بچه ها، کتاب فصل، جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان و را به خود اختصاص دهد.

وی سابقه داوری در جشنواره‌هایی هم، چون جشنواره بین المللی شعر فجر را نیز در کانامه کاری خود دارد.