کتاب «پرنده در قفس ادامه دارد» در شهرستان ملایر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این اثر یکی از تازهترین آثار «غلامرضا بکتاش» شاعر و نویسنده کودکان ونوجوانان است که با زبانی ساده و مفاهیمی عمیق، به بیان موضوعاتی همچون آزادی، امید، هویت، مسئولیت، و پایداری میپردازد.
اشعار این کتاب در قالبهای کوتاه و موجز سروده شدهاند و هر یک با بهرهگیری از تصاویر ادبی و تشبیهات زیبا، پیامی اخلاقی و انسانی را منتقل میکنند.
بیشتر بدانیم:
غلامرضا بکتاش متولد ۱۳۵۱ در ملایر است.
وی از جمله نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان است که توانسته جواییز کتاب سال سلام بچه ها، کتاب فصل، جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان و را به خود اختصاص دهد.
وی سابقه داوری در جشنوارههایی هم، چون جشنواره بین المللی شعر فجر را نیز در کانامه کاری خود دارد.