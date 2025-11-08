به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، پیکر سردار غلامعلی کواری جانباز سرافراز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس از محل سپاه ناحیه پاسارگاد به طرف حرم مطهر امامزاده حسین (ع) سعادت شهر تشییع و در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.

سردار غلامعلی کواری جانباز ۷۰ درصد شیمیایی پس از ۴۰ سال تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت شیمیایی در سعادت شهر به همرزمان شهیدش پیوست.

غلامعلی کواری در سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ مورد اصابت بمب‌های شیمیایی رژیم بعث عراق قرار گرفت و به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.