پیکر سردار غلامعلی کواری از یادگاران دوران دفاع مقدس بر دستان مردم شهید پرور سعادت شهر تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، پیکر سردار غلامعلی کواری جانباز سرافراز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس از محل سپاه ناحیه پاسارگاد به طرف حرم مطهر امامزاده حسین (ع) سعادت شهر تشییع و در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.
سردار غلامعلی کواری جانباز ۷۰ درصد شیمیایی پس از ۴۰ سال تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت شیمیایی در سعادت شهر به همرزمان شهیدش پیوست.
غلامعلی کواری در سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ مورد اصابت بمبهای شیمیایی رژیم بعث عراق قرار گرفت و به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.