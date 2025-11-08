

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی جهان پاراجوجیتسو در بانکوک تایلند برگزار شد، با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار از ۳۰ کشور، سطح بالایی از رقابت رو به نمایش گذاشت.



مجتبی اکبرپور، به عنوان اولین نماینده ایران در این رشته، در دسته وزن ۸۵ کیلو شرکت کرد. این رویداد زیر نظر فدراسیون بین‌المللی جوجیتسو (JJIF) و با حمایت سازمان‌های پارالمپیک برگزار شد و تمرکز روی ورزشکاران پارا بود.

مجتبی اکبرپور با تکنیک‌های برتر، حریفان قدرتمند روسی و برزیلی را در دو مسابقه تسلیم و قاطعانه شکست داد و اولین مدال طلا جهانی تاریخ پاراجوجیتسو رو به نام ایران ثبت کرد. این پیروزی، نخستین قدم برای گسترش پارا جوجیتسو ایران در سطح جهانی است.

همچنین در بخش مستر (بزرگسالان) این مسابقات، ایمان آقاپور و علی عراقی جویباری هر دو صاحب مدال برنز شدند و با کسب دو نشان ارزشمند دیگر، کاروان ایران را در جدول مدال‌ها ارتقا دادند.