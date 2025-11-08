به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس کل دادگستری گیلان در پنجمین نشست شورای دفاع از حقوق بیت المال استان، بر لزوم اتخاذ وحدت رویه برای حل مشکل ترافیک شهر رشت تاکید کرد و ایجاد معابر جدید در مراکز وقوع گره‌های ترافیکی را برای مدیریت این ترافیک ضروری دانست.

مجید الهیان همچنین با تاکید بر اجرای مرحله به مرحله رینگ دور شهر رشت، افزود: نخستین مرحله از این طرح مهم، باید هر چه زودتر از ورودی جنوبی شهر به سوی مسکن مهر اجرا شود.

میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری گیلان هم با استناد به شمول طرح تفصیلی و جامع ترافیک و حمل و نقل شهری رشت، بر لزوم اجرای هر چه سریعتر آن برای تسهیل ارایه‌ی خدمات عمومی به شهروندان تاکید کرد و افزود: بر اساس این طرح، شهرداری رشت موظف است هر معبر مصوبی را در محدوده‌ی شهر اجرا کند و هیچ نهاد دولتی و خصوصی نمی‌تواند مانعی در این کار ایجاد کند.

شهردار رشت نیز روند اجرای طرح‌های توسعه ایی و حمل و نقلی شهرداری را تشریح کرد و اجرای گام نخست رینگ دور شهر رشت را زمینه ساز کاهش ترافیک ورودی شهر از جاده‌ی تهران و توزیع بار ترافیکی به سوی شهرک مهر و جاده‌ی لاکان دانست.

رحیم شوقی همچنین به شهروندان قول داد که تا پایان امسال تعداد اتوبوس‌های شرکت واحد رشت ۳ برابر شود.

در ادامه‌ی این نشست، سید کمال الدین موسوی، دادستان عمومی و انقلاب رشت نیز با اشاره به معضل دیرینه‌ی ترافیک شهر رشت، بر لزوم تداوم اجرای طرح‌های زیر بنایی و توسعه ایی در حوزه‌ی مدیریت شهری تاکید و گفت: این امر می‌تواند در قالب ساخت معابر جدید و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی تداوم یابد.

در پایان نشست، هر یک از مدیران متولی، نظرات خود را در خصوص راهکار‌های کاهش ترافیک و اجرای گام نخست رینگ دورشهررشت، حد فاصل جاده‌ی تهران به شهرک مسکن مهر ارایه کردند.