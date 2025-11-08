بانوان در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و خانه‌های بهداشت روستایی، رایگان غربالگری سرطان سینه می‌شوند.

بانوان ۴۰ سال به بالا ملزم به انجام یک بار ماموگرافی در سال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مسئول ثبت و غربالگری سرطان مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در این مراکز، ماما‌ها علاوه بر معاینه افراد، آموزش‌های لازم در خصوص علائم سرطان پستان، عوامل ایجاد کننده، راه‌های پیشگیری کننده و شیوه معاینه را به مراجعه کنندگان ارائه می‌دهند.

زهرا روانخواه با اشاره به اینکه در صورت نیاز، پزشک ماموگرافی یا سونوگرافی پیشنهاد می‌کند، افزود: ۷۵ درصد سرطان‌های سینه که در مراکز بهداشتی شناسایی می‌شوند، در مراحل اولیه و قابل درمان هستند.

وی ادامه داد: سابقه خانوادگی و وراثت بین ۵ تا ۱۰ درصد، چاقی و اضافه وزن، کم تحرکی، شیرندادن به نوزاد، سابقه مصرف قرص‌های هورمونی به مدت طولانی و نازایی، بیشـترین عوامـل خطـردر ایجاد سرطان پستان است.

مسئول ثبت و غربالگری سرطان مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: سرطان پستان ناشی از رشد غیرقابل کنترل سلول‌های بافت پستان است که از علائم این بیماری وجود توده در سینه یا زیر بغل، تغییر شکل، رنگ یا اندازه، درد یا حساسیت در ناحیه پستان و ترشح‌های غیرطبیعی است.

روانخواه افزود: بنا به توصیه پزشکان، بانوان ۴۰ سال و بیشتر باید سالانه یک بار ماموگرافی انجام دهند و سن ارائه غربالگری سرطان، ۳۰ تا ۷۰ سال است.

بنا بر آمار‌های ارائه شده، احتمال خطر سرطان سینه در استان اصفهان، ۴۲ در ۱۰۰ هزار نفر است و این میزان درکشور ۵۲ در ۱۰۰ هزار نفر است.

حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از بانوان جمعیت استان اصفهان در سن ۳۰ تا ۷۰ سالگی هستند که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند.