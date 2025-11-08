پخش زنده
امروز: -
ابوالفضل محمودی نماینده جودو ایران در بازیهای همبستگی اسلامی با شکست مقابل حریف مراکشی از دور رقابتها کنار رفت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای جودو ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی امروز شنبه ۱۷ آبان آغاز شد. ابوالفضل محمودی نماینده جودو ایران در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم بعد از کسب یک پیروزی و یک شکست مقابل حریفانی از تاجیکستان و ازبکستان، در سومین مبارزه خود در جدول شانس مجدد مقابل عبدالرحمان بوشیتا از مراکش روی تاتامی رفت.
او در این مرحله با قبول شکست از حریف مراکشی از دور رقابتها کنار رفت.
پیش از این سمیرا خاکخواه در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم راحینا مودی از نیجریه را ایپون کرد تا عصر امروز در ردهبندی و برای کسب مدال برنز مقابل حریفی از قزاقستان مبارزه کند.
الیاس پرهیزگار (وزن منهای ۸۱)، امیرعباس چوپان (وزن منهای ۹۰)، مریم بربط پرچمدار کاروان ایران (وزن منهای ۷۰) دیگر نمایندگان ایران در این دوره از رقابتها هستند که در روزهای آینده روی تاتامی میروند.
این دوره از مسابقات با حضور ۳۲ کشور و مجموع ۱۵۸ جودوکا (۸۷ مرد و ۷۱ زن) شنبه و یکشنبه در ریاض عربستان سعودی برگزار میشود.