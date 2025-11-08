سارقی در برخوار ۱۲ بار کابل و سیم مخابراتی را به سرقت برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی در شهرستان برخوار، شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ حسن علی اکبری افزود: با تحقیقات میدانی و رصد اطلاعاتی یک سارق و یک مالخر در این خصوص شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر و پس از اقرار و شتشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.