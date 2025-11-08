کارخانه‌ای در ساری به دلیل ثبت نکردن اطلاعات ۲۴۴ هزار کیلوگرم گندم در سامانه جامع انبارها، به پرداخت ۹ میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از جریمه ۹ میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریالی یک کارخانه آرد در ساری به دلیل ثبت نکردن اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها خبر داد.

وی افزود: شعبه ششم تعزیرات حکومتی ساری پس از رسیدگی به پرونده، متخلف را به پرداخت معادل یک چهارم ارزش ۲۴۴ هزار کیلوگرم گندم به ارزش ۳۹ میلیارد ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: این تخلف توسط بازرسان صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری در بازدید از انبار کارخانه آرد کشف و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

حسام افزود: با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی به این واحد تولیدی محرز و حکم جریمه نقدی برای آن صادر شد.