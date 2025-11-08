به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بانوی نیکوکار یزدی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۵۰ میلیون تومان فروش النگویی که از مادر خود به ارث برده بود را برای کمک به آزادی یک مادر زندانی جرائم غیر عمد اهدا کرد.

این بانوی یزدی گفت: می‌خواستم در گرامیداشت ششمین سال فوت مادرم اقدامی کنم که سوای از دعا و اشک، به نور امیدی برای مادری دیگر تبدیل شود، از همین رو یک النگو که از مادرم به من ارث رسیده بود را فروختم تا با مبلغ فروش آن در آزادی مادری دیگر سهیم باشم و ثواب این کار به روح مادرم برسد.

گفتنی است این اقدام در راستای پویش مهر فاطمی با شعار «زندان جای مادران نیست» انجام گرفت.