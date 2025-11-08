۶۳۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و سنتی به همت پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: ماموران مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در قالب ۲ عملیات ویژه زنجیره قاچاق مواد افیونی از مرز‌های شرقی کشور به مشهد را قطع کردند.

سرتیپ پاسدار محمد کاظم تقوی افزود: در مرحله نخست این دو عملیات یک دستگاه خودرو تریلر ۴۱۹ کیلوگرم مواد مخدر و در مرحله نهایی نیز ۲۱۳ کیلو مواد افیونی کشف شد.

وی اظهار کرد: از مجموع مواد مخدر کشف شده ۲۷۱ کیلو شیشه و سایر مواد مکشوفه حشیش و هروئین بود.

سردار تقوی گفت: نتایج نهایی این عملیات در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد.