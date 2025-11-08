پخش زنده
بیش از ۷۵ هزار متقاضی وارد چرخه رسمی کسب و کار اصفهان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: ۷۵ هزار و ۶۳۱ درخواست مجوز کسب و کار در استان تا پایان مهرماه سال جاری با تحقق 58 درصدی سهم صدور مجوز کسب وکار در استان به ثبت رسیده است و این آمار بیانگر روند رو به رشد تقاضای رسمی برای فعالیت اقتصادی و گامی مؤثر در شفافسازی فضای کسبوکار است.
ناصر یارمحمدیان افزود: با راهاندازی مرکز بهبود محیط کسبوکار، نظام مجوزدهی استان در مسیر شفافیت و قانونمندی قرار گرفته و دستگاههای اجرایی موظف هستند، شرایط صدور مجوز را از پیش اعلام و دلایل رد درخواستها را بهصورت مستند ارائه کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قوانین مربوط به بهبود محیط کسبوکار گفت: در دهه اخیر، قوانین متعددی در این خصوص به تصویب رسیده است که به دلیل نوپا بودن، بهطور کامل در رفتار دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی نهادینه نشده است و از اینرو، در ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسبوکار، مسئولان ویژهای برای پیگیری این موضوع پیشبینی شدهاند که در حوزه معاونان دستگاهها فعالیت میکنند.
یارمحمدیان افزود: در استان اصفهان بیش از ۱۳۰ دستگاه شامل این قانون می شوند،
که باید مسئولان محیط کسبوکار خود را معرفی کنند.
وی با اشاره به تعدد سامانهها در دستگاههای دولتی گفت: این موضوع نه فقطبرای بخش خصوصی بلکه برای خود دستگاههای اجرایی هم چالشبرانگیز است و طبق ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه، ایجاد سامانههای جدید بدون تأیید وزارت ارتباطات ممنوع شده و ذیحسابان هم اجازه هزینهکرد در این خصوص را فقط با مجوز رسمی این وزارتخانه دارند.
وی بر لزوم هماهنگی میان نهادهای دولتی، انسجام در اجرای قوانین و پرهیز از صدور بخشنامههای ناگهانی تأکید کردو گفت:استفاده از ظرفیتهای «هیأت مقرراتزدایی» و «مرکز بهبود محیط کسبوکار» از مهمترین ابزارهای اصلاح رویههای اداری و افزایش شفافیت در فضای اقتصادی کشور است.