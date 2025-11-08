سکوی دیجیتال با عنوان فریزون‌تک، به‌عنوان زیرساخت ملی زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اعلام کرد: این طرح پیشرو با هدف ایجاد پیوند میان شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران، نخبگان و فعالان اقتصادی طراحی شده و ماموریت دارد تا با تسهیل همکاری‌های فناورانه، تجاری‌سازی ایده‌ها و بومی‌سازی نیاز‌های فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را هموار کند.

سکوی دیجیتال فریزون‌تک در بهمن پارسال رونمایی شد و بر پایه ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در پاسخ به ماموریت توسعه اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد شکل گرفته و بستری شفاف، هدفمند و کارآمد برای معرفی توانمندی‌های فناورانه فراهم آورده است.

این سکو با حمایت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو و مشارکت مرکز نوآوری و فناوری مهندسی توسعه آماده بهره‌برداری شده است.

روابط عمومی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از فعالان حوزه فناوری و نوآوری کشور دعوت کرد با پیوستن به فریزون‌تک، در ساخت آینده‌ای هوشمند، نوآورانه و پایدار برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران نقش‌آفرینی کنند.

دوازدهمین نمایشگاه و همایش بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور KishInvex۲۰۲۵ از ۱۹ تا ۲۲ آبان در کیش برگزار می‌شود.