طرح گازسوز کردن رایگان خودروهای شخصی از فردا آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطلاعیهای اعلام کرده که این طرح شامل خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر است و متقاضیان میتوانند در سامانه تبدیل خودرو بنزینی به دوگانه سوز ثبت نام کنند.
متقاضیان بابت تجهیزات ازجمله مخازن و نصب، هیچگونه هزینهای پرداخت نمیکنند.
مالکان خودروهای عمومی و خودروهای شخصی (مدل ۱۳۹۴ و بالاتر) میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام از روز یکشنبه، ۱۸ آبان با مراجعه به پایگاه اینترنتی http://gcr.niopdc.ir درخواست خود را ثبت کنند.