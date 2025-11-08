به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که این طرح شامل خودرو‌های شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر است و متقاضیان می‌توانند در سامانه تبدیل خودرو بنزینی به دوگانه سوز ثبت نام کنند.

متقاضیان بابت تجهیزات ازجمله مخازن و نصب، هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

مالکان خودرو‌های عمومی و خودرو‌های شخصی (مدل ۱۳۹۴ و بالاتر) می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام از روز یکشنبه، ۱۸ آبان با مراجعه به پایگاه اینترنتی http://gcr.niopdc.ir درخواست خود را ثبت کنند.