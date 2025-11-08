پخش زنده
معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان با تاکید بر توسعه مناطق کمبرخوردار و رفع محرومیت از آنها گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان محور تصمیمسازیهای توسعهای در شهرستان شادگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیبالله فضلاللهپور در نشست فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان شادگان اظهار کرد: شهرستان شادگان از ظرفیتهای خدادادی و کمنظیری بهویژه در حوزه گردشگری برخوردار است و باید با آموزشهای لازم، توسعه زیرساختها و تقویت فرهنگ میزبانی، زمینه جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه را فراهم کرد.
وی با اشاره به اجرای طرح محلهمحور وزارت کشور لازم در استان خوزستان افزود: باید شناسنامههای محلی و روستایی برای بررسی دقیق فرصتها و تهدیدهای هر منطقه تدوین تا برنامهریزیهای اجتماعی و توسعهای بر پایه دادههای واقعی و میدانی انجام شود.
فضلاللهپور همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت بانوان در همه عرصهها، بهویژه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اجرایی تاکید کرد و گفت: فرمانداری شادگان برنامهریزی لازم برای بهرهگیری مؤثر از توانمندیهای بانوان در توسعه شهرستان را انجام خواهد داد.
فرماندار شادگان نیز در این نشست اظهار کرد: با توجه به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه محرومیتزدایی، تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای محلی و حمایتهای استانی، زمینه توسعه مناطق کمبرخوردار فراهم و گامهای موثری در مسیر رفع محرومیت از شهرستان برداشته شود.
یعقوب مقدم با اشاره به نقش نخبگان و دهیاران در اجرای طرح محلهمحور افزود: نشستهایی با دهیاران روستاها برگزار شده و تدوین شناسنامه توسعه برای روستاهای شهرستان در حال انجام است.
وی اظهار کرد: با همکاری بنیاد علوی و بنیاد برکت، طرحهای متعددی در حوزه اشتغالزایی در دست اجراست و برنامهریزی مطلوبی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی در شهرستان صورت گرفته است.
توسعه صنایعدستی، ایجاد جمعههای نشاط اجتماعی، حمایت از بانوان روستایی در تولید و بستهبندی خرما، راهاندازی بازارچههای محلی، تدوین شناسنامه گردشگری روستاهای هدف، جذب پزشکان متخصص در بیمارستان شهید معرفیزاده، رسیدگی به وضعیت دانشآموزان بازمانده از تحصیل، تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه گردشگری دریایی از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست بود.
در پایان نشست حاضران به بیان دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای خود در زمینه توسعه شهرستان شادگان پرداختند.