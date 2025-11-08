پخش زنده
امروز: -
برنامه های «پرسشگر»، با بررسی دغدغه های مخاطبان درباره نظام آموزشی، «انارستان»، با حضور برجسته ترین پزشکان طب سنتی کشور و «مثبت آموزش»، با محور معرفی پژوهش سرا و دانشآموزان پژوهنده و تبیین فرآیند احراز هویت در سامانه «شاد»، از تلویزیون پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه این هفته «پرسشگر» شبکه آموزش با حضور دکتر علی فرهادی، معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، به بررسی دغدغهها و پرسشهای مخاطبان درباره نظام آموزشی کشور میپردازد.
در این برنامه که ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه آموزش پخش میشود، دکتر فرهادی به مهمترین پرسشها و چالشهای مطرح در حوزه برنامهریزی، بودجه و منابع انسانی آموزش و پرورش پاسخ خواهد داد.
اجرای برنامه بر عهده ناصر خیرخواه است و علاقهمندان میتوانند دیدگاهها و پرسشهای خود را از طریق شماره پیامک ۳۰۰۰۰۷۸ ارسال کنند.)
برنامه تلویزیونی «انارستان» شبکه افق همزمان با آغاز رویداد ملی «ایران جان، خراسان جنوبی»، به مدت سه روز، با حضور برجستهترین پزشکان طب سنتی کشور، در باغ رحیم آباد شهر بیرجند میزبان علاقهمندان خواهد بود و در کنار آن، بخش ویزیت رایگان طب سنتی را نیز برای علاقهمندان تدارک دیده است.
در جریان این حضور، بهترین پزشکان و اساتید طب سنتی ایران از جمله دکتر مجید اسدزاده، دکتر محسن ستاری، استاد رامین تاجبخش و دکتر علیاصغر زندهدل در روز شنبه ۱۷ آبان به ویزیت مراجعان خواهند پرداخت. در روز یکشنبه ۱۸ آبان، دکتر علیاصغر زندهدل، دکتر محسن ستاری و دکتر ولیالله گرایلی میزبان علاقهمندان هستند و در روز دوشنبه ۱۹ آبان نیز دکتر محسن ستاری، دکتر ولیالله گرایلی و دکتر حسن اکبری به معاینه و مشاوره خواهند پرداخت. برنامه ویزیت «انارستان» در این سه روز از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در باغ رحیم آباد بیرجند برگزار خواهد شد.
در بیرجند با اجرای آرمان غفاریان و با حضور اساتید و متخصصین طب سنتی استان خراسان جنوبی، موضوعات طبی و گیاهان دارویی مرتبط با اقلیم و ظرفیتهای این استان مورد بحث و گفتوگو قرار خواهد گرفت.
«انارستان» به صورت زنده از تهران هم از شبکه افق پخش می شود.
برنامه تلویزیونی «مثبت آموزش»، امروز با محور معرفی پژوهش سرا و دانشآموزان پژوهنده و تبیین فرآیند احراز هویت در سامانه «شاد»، به بررسی نقش فناوری و پژوهش در آموزش نوین میپردازد.
این برنامه ساعت ۱۸ از شبکه آموزش پخش میشود.
در این قسمت، کبری اصلفلاح و اشکان تفنگسازان میزبان میلاد فراهانی، مدیر پروژه «پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش» و جمعی از دانشآموزان پژوهنده هستند.
در این برنامه، ضمن معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشآموزان، فرآیند احراز هویت در سامانه شاد و تأثیر آن در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
علاقهمندان میتوانند دیدگاهها و پرسشهای خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷۰۱ با برنامه در میان بگذارند.