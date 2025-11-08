امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

گام مجلس و دولت برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۷- ۱۵:۳۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
سفر رئیس جمهور به کردستان با حاشیه‌های شنیدنی
سفر رئیس جمهور به کردستان با حاشیه‌های شنیدنی
۱۴۰۴-۰۸-۱۵
عجیب، اما واقعی، صف‌های طولانی غذای رایگان در آمریکا
عجیب، اما واقعی، صف‌های طولانی غذای رایگان در آمریکا
۱۴۰۴-۰۸-۱۵
فاصله قیمت زعفران از تولید تا مصرف
فاصله قیمت زعفران از تولید تا مصرف
۱۴۰۴-۰۸-۱۴
داستان یک نردبان
داستان یک نردبان
۱۴۰۴-۰۸-۱۵
خبرهای مرتبط

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

دیدار اعضای فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور با وزیر امور خارجه

ظرفیت نخبگان و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور محور اصلی توسعه بنادر

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اصلاح شد

موجی از تقاضای سرمایه‌‎گذاری در ایران از سوی هموطنان خارج‌نشین ایجاد شده است

برچسب ها: ایرانیان خارج از کشور ، دولت ، مجلس ‌
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 