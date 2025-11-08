پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسین ایزدی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از توقف کامل ساختوساز در حریم قلعه تاریخی مارکوه رامسر خبر داد و گفت: تمامی مجوزهای صادرشده در این محدوده لغو شده است.
وی با اشاره به مکاتبات رسمی با استناد به ضوابط حفاظتی حریم آثار تاریخی تأکید کرد: بر این اساس، تمامی مجوزهای صادرشده از جمله پروانه ساختمانی و رأی کمیسیون ماده ۵ در حریم قلعه مارکوه ملغی اعلام شده است.
ایزدی افزود: دادستان رامسر در دو نامه جداگانه به کمیسیون ماده ۵ و شهرداری کتالم و ساداتشهر دستور داده تمامی عملیات ساختمانی در حریم قلعه مارکوه در هر سطحی متوقف و از هرگونه تمدید پروانه یا همکاری اداری خودداری شود.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران این تصمیم را نتیجه ماهها پیگیری قضایی و هماهنگی دستگاههای استانی دانست و تصریح کرد: در ماههای گذشته گزارشها و اعتراضهای متعددی از سوی فعالان فرهنگی و اجتماعی رامسر نسبت به ساختوساز در محدوده مشرف به قلعه تاریخی مارکوه منتشر شده بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام نمونهای موفق از همافزایی میان قوه قضاییه، دولت و جامعه محلی در پاسداشت میراثفرهنگی است و امیدواریم دستگاههای ذیربط با صیانت جدی از حریم قلعه تاریخی مارکوه، به ساماندهی منظر فرهنگی و طبیعی این اثر ارزشمند ادامه دهند.