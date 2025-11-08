مشاور وزیر اقتصاد و دارایی: رویکرد این وزارتخانه، توجه به مناطق آزاد اقتصادی است
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی گفت: رویکرد وزارت اقتصاد، توجه به مناطق آزاد اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، حسین جوشقانی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: مهمترین اولویت منطقه آزاد سرخس باید توسعه لجستیک باشد و این منطقه ظرفیت آن را دارد که به الگوی حکمرانی جدید و پایلوت اقتصادی کشور تبدیل شود.
او با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیکی سرخس در قلب جاده ابریشم و سابقه تاریخی این منطقه در تجارت بینالمللی اظهار کرد: مناطق آزاد در نگاه وزارت اقتصاد نقشی راهبردی دارند؛ چرا که توسعه کشور از این مناطق عبور میکند.
این مسئول اضافه کرد: ما مناطق آزاد را بستر شکلگیری یک پارادایم (الگو واره) اقتصادی نوین و نمونه موفق حکمرانی میدانیم که قابلیت تعمیم به سطح ملی را دارد.
مشاور وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تحقق این پارادایم نیازمند تغییر نگرش در مردم و مسئولان است، افزود: نباید منتظر سرمایهگذاری مستقیم دولت یا وزارتخانهها باشیم؛ بلکه باید نگاه اقتصادی، فعال و هوشمند نسبت به تمام فرصتها داشته باشیم.
جوشقانی افزود: توسعه پایدار بدون چنین نگرشی در حوزههای لجستیک، تجارت و زیرساخت محقق نخواهد شد.
او با انتقاد از رویکرد سنتی وابستگی به دولت در توسعه، تأکید کرد: تا امروز نگاه توسعهای به دولت بود؛ اما اکنون باید مسیر را تغییر دهیم؛ مدیریت مناطق آزاد و ویژه موظف است فهرست سرمایهگذاری تهیه کند، بهگونهای که برای سرمایهگذاران با سطوح مختلف مالی، طرحهایی مشخص، سودآور و قابل اجرا ارائه شود.
وی ادامه داد: تمام مجوزهای لازم باید پیش از ورود سرمایهگذاران اخذ شده باشد تا پیشنهادها آماده، شفاف و سریع ارائه شوند؛ همچنین فرصتهای سرمایهگذاری باید دقیقاً احصا شوند تا سرمایهگذار بداند وارد چه مسیری شده و چه میزان بازدهی خواهد داشت.
این مشاور وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع طرحهای زیرساختی اشاره کرد و گفت: زیرساختهایی مانند جاده سرخس باید با نگاه اقتصادی و درآمدزا طراحی شوند؛ یعنی وقتی جادهای ساخته میشود، باید سودآوری آن برای سرمایهگذار تضمین شود.
به گفته او، با همراهی دولت، بخش خصوصی، وزارت راه و آستان قدس رضوی اقدامات مثبتی در این راستا آغاز شده است.
او همچنین با اشاره به پیگیری جدی ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، گفت: این موضوع میتواند تجارت دوجانبه را تسهیل و هزینهها را کاهش دهد؛ کشور ترکمنستان نیز از این ایده استقبال کرده است، بنابراین مدیریت منطقه آزاد و ویژه سرخس باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد تا منافع اقتصادی دو کشور بههم گره بخورد.
مشاور وزیر اقتصاد در پایان با تأکید بر اینکه هر منطقه آزاد باید یک اولویت محوری برای خود تعریف کند، افزود: برای سرخس، با توجه به قرارگیری در چهارراه شمال–جنوب و شرق–غرب، لجستیک بهترین گزینه است؛ باید کاری کنیم که نام منطقه آزاد سرخس در ایران و منطقه بهعنوان هاب لجستیک شناخته شود و همه برنامهها حول این محور سامان یابد.
هاب لجستیکی، بهعنوان یک شهر کوچک، تمامی نیازهای لجستیکی واحدهای تجاری را فراهم و فعالیتهای مرتبط با حملونقل، مرتبسازی، ارسال و توزیع کالا برای ترانزیت داخلی و بینالمللی را بهصورت کارآمد مدیریت میکند.