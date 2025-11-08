پیشبینی وضعیت جوی پایدار برای بوشهر
هواشناسی بوشهر وضعیت جوی و دریایی استان را تا روز چهارشنبه بهنسبت آرام پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که از امروز تا روز چهارشنبه وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعتها به نسبت آرام است، بنابراین در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا پیشبینی میشود.
محمدرضا انصاری افزود: جهت وزش باد متغیر، بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در اواسط روز تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۴:۴۰، مد اول ساعت ۱۰:۴۰، جزر دوم ساعت ۱۴:۲۵ و مد دوم ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه خواهد بود.