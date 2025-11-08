به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا پور امین، وزنه بردار وزن ۴۸ کیلوگرم تیم ملی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، با مهار وزنه ۶۳ کیلوگرم در یک ضرب و ۷۷ کیلوگرم در دو ضرب و با مجموع ۱۴۰ کیلوگرم چهارم شد.

وزنه برداران ترکیه و اندونزی و آذربایجان در این وزن مدال طلا و نقره و برنز را کسب کردند.

در این وزن هفت شرکت کننده از کشور‌های عربستان، کویت، اندونزی، ترکیه، آذربایجان، الجزایر و بنگلادش حضور داشتند.