نماینده کشورمان در وزن ۴۸ کیلوگرم وزنه برداری بازیهای کشورهای اسلامی با مجموع ۱۴۰ کیلوگرم در جایگاه چهارمی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا پور امین، وزنه بردار وزن ۴۸ کیلوگرم تیم ملی ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، با مهار وزنه ۶۳ کیلوگرم در یک ضرب و ۷۷ کیلوگرم در دو ضرب و با مجموع ۱۴۰ کیلوگرم چهارم شد.
وزنه برداران ترکیه و اندونزی و آذربایجان در این وزن مدال طلا و نقره و برنز را کسب کردند.
در این وزن هفت شرکت کننده از کشورهای عربستان، کویت، اندونزی، ترکیه، آذربایجان، الجزایر و بنگلادش حضور داشتند.