به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: اقدامات پیشگیرانه از این بیماری با جدیت در دست انجام است.

دکتر محمود جوادی نژاد اظهار کرد: به عنوان راهبرد اصلی و با پیگیری‌های صورت گرفته تا کنون، افزون بر ۴۱۰ هزار دز واکسن بهادار تب برفکی با سویه SAT ۱ برای پوشش واکسیناسیون جمعیت دامی استان با اولویت دامداری‌های صنعتی ومجتمع‌های دامداری تامین شده و به بیش از۱۱۶ هزار راس گاو و گوساله و ۲۷ هزار راس گوسفند و بز تزریق شده است.

وی اضافه کرد: برخورد قانونی با حمل و نقل دام بدون مجوز بهداشتی قرنطینه‌ای دامپزشکی از دیگر اقدامات به منظور جلوگیری از ورود دام‌های آلوده احتمالی به استان است که با جدیت اجرایی شده و نتیجه آن توقیف چندین محموله غیر مجاز دام توسط گشت مشترک دامپزشکی و نیروی انتظامی است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به راه اندازی قرارگاه تب برفکی در استان افزود: تشدید اقدامات نظارتی، پایش و مراقبت در سطح کشتارگاه‌های دام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر، کارخانجات تولید خوراک دام و دیگر نقاط پر خطر با تراکم و یا تردد بالای دام نیز انجام شده و در حال انجام است.

جوادی نژاد ادامه داد: برای شناسایی سویه‌ها مختلف بیماری تب برفکی نیز اقداماتی از جمله اخذ نمونه‌های متعدد تب برفکی از دام‌های مشکوک به بیماری تب برفکی از سطح استان و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان، تشدید فعالیت ۲۴ ساعته آزمایشگاه مرکزی و ارسال نمونه‌های مشکوک به مرکز ملی آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور انجام شده است.

تب برفکی بیماری واگیردار دام‌های زوج سم است که قابل انتقال به انسان نیست و مهمترین تهدید آن خسارت اقتصادی است.

حدود ۱۰ درصد جمعیت دامی کشور به ظرفیت ۱۵ میلیون راس در استان خراسان رضوی وجود دارد و در این چارچوب ۱۵ میلیون تن فراورده‌های دامی، طیور، زنبور عسل و شیلات در این استان تولید می‌شود.