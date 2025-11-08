مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، سخنان مطرح شده از سوی رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران مبنی بر حذف علوم اجتماعی توسط شهرداری را نادرست خواند و استادان این حوزه را برای کمک به مدیریت شهری در راستای پیشبرد مسیر توسعه شهر دعوت کرد. .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صادقی کجانی، گفت: ساختمان واقع در خیابان نجات‌الهی، نبش پارک ورشو، یکی از املاک عمومی متعلق به شهرداری تهران است که طبق مأموریت‌های فرهنگی شهرداری، باید در اختیار عموم جامعه؛ پژوهشگران و شهروندان قرار گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: در سال‌های گذشته قرار بود این ساختمان به عنوان «خانه اندیشمندان علوم انسانی» محلی برای استفاده مشترک همه اندیشمندان و گروه‌های فکری باشد، اما با گذشت زمان، ساکنان این ساختمان اقدام به ثبت یک مؤسسه خصوصی با همین عنوان کرده و به تدریج کل ساختمان را در تصرف اختصاصی خود درآوردند.

صادقی کجانی با اعلام اینکه با آغاز دوره جدید مدیریت شهری، شهرداری تهران در راستای صیانت از اموال عمومی و ساماندهی املاک فرهنگی شهر، پیگیری حقوقی این ملک را در کنار سایر املاک مشابه آغاز کرد، یادآور شد: پس از بررسی‌های قضایی و کارشناسی، مشخص شد که ساختمان مذکور در اختیار عموم قرار نداشته و به‌صورت غیرقانونی در تصرف مؤسسه‌ای خصوصی بوده است.

وی افزود: بر همین اساس، حکم تخلیه توسط مرجع قضایی صادر و اجرا شد تا این فضا در خدمت همه اندیشمندان، دانشگاهیان و شهروندان تهرانی قرار گیرد.

جابجایی تابلوی خانه اندیشمندان توسط عوامل این موسسه

صادقی کجانی ادامه داد: پس از اجرای حکم دادگاه و تخلیه ساختمان توسط موسسه خصوصی خانه اندیشمندان و با توجه به حضور مجدد فعالین و پژوهشگران علوم انسانی، مدیر موسسه خانه اندیشمندان مراتب اعتراض خود را به شهرداری جهت وجود تابلو این موسسه اعلام کرد و در جلسات برگزارشده میان مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و مدیران مؤسسه خصوصی مذکور، نمایندگان مؤسسه تأکید داشتند که تابلو سنگی نصب‌شده بر سردر ساختمان متعلق به برند ثبت‌شده آن مؤسسه خصوصی است و شهرداری حق استفاده از آن تابلو و نام تجاری را در ساختمان خیابان ورشو ندارد.

وی با بیان اینکه بر همین اساس، طبق توافق صورت‌گرفته خود عوامل مؤسسه اقدام به جابه‌جایی تابلو کردند، گفت: در جریان انتقال، به‌ علت ناتوانی در جداسازی سالم آن، تابلو توسط همان عوامل شکسته و از بین رفت. فیلم‌هایی که بعد‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، مربوط به همین فرایند جابه‌جایی توسط مجموعه سابق است، نه تخریب توسط عوامل شهرداری.

موضوع املاک و مجوز‌ها کاملاً شفاف است

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در ادامه یادآور شد: تصمیم شهرداری تهران در این زمینه صرفاً برای ساماندهی قانونی، شفاف‌سازی مالکیت عمومی و استفاده بهینه از ظرفیت فرهنگی این فضا اتخاذ شده و هیچ ارتباطی با تعطیلی یا حذف نهاد‌های علمی ندارد.

علوم اجتماعی در شهرداری حذف نشده، بلکه تقویت شده است

وی با تاکید بر اینکه برخلاف برخی برداشت‌ها، مدیریت شهری تهران در دوره جدید توجه ویژه‌ای به مطالعات اجتماعی، فرهنگی و رفتاری دارد، تصریح کرد: اجرای طرح‌های گسترده در حوزه عدالت فضایی، آسیب‌های اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی، نشان‌دهنده باور شهرداری به ضرورت تحلیل‌های علمی در تصمیم‌سازی‌های شهری است. شهرداری تهران معتقد است که بدون نگاه جامعه‌شناختی، حکمرانی شهری مؤثر نخواهد بود.

خانه اندیشمندان حذف نشده؛ در حال بازآفرینی است

وی با بیان اینکه فضای متعلق به خانه اندیشمندان علوم انسانی همچنان از سرمایه‌های فکری پایتخت است، خاطرنشان کرد: این مجموعه به‌زودی با ساختار و مأموریتی نوین که موید استفاده عمومی باشد در اختیار اصحاب و بزرگان علوم انسانی قرار خواهد گرفت و فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. این بازآفرینی با هدف گسترش دامنه فعالیت‌ها، ایجاد فضای گفت‌وگوی بین‌رشته‌ای و تقویت پیوند میان دانشگاه، نخبگان و مدیریت شهری صورت می‌گیرد.

دعوت به همکاری علمی

وی اعلام کرد: شهرداری تهران از نقد‌ها و دیدگاه‌های جامعه علمی استقبال می‌کند و آمادگی دارد با انجمن جامعه‌شناسی ایران نشست‌های مشترک برگزار کند

صادقی کجانی در پایان تاکید کرد: شهرداری تهران در این دوره با حمایت جدی از محصولات فرهنگی و بزرگداشت اصحاب علوم انسانی تلاش مستمری در راستای ارج نهادن به مقام اساتید علوم انسانی و اجتماعی داشته و خواهد داشت.