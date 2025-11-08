معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد: با حضور شرکت‌های مختلف و تنوع برند‌ها در بازار، کمبودی در زمینه انسولین وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر حیدری در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره وضعیت انسولین در بازار استان اظهار داشت: انسولین از چندین شرکت مختلف در بازار موجود است.

وی افزود: برخی از این شرکت‌ها سابقه طولانی دارند و برخی دیگر در سال‌های اخیر به تولید انسولین در کشور اضافه شده‌اند. سیاست سازمان غذا و دارو بر این است که بازار تنوع برند داشته باشد تا انحصار ایجاد نشده و تأمین انسولین بیماران با مشکل مواجه نشود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: تجربه گذشته نشان داده که کمبود انسولین در برخی دوره‌ها مشکلاتی برای بیماران ایجاد کرده است، اما هم‌اکنون با حضور شرکت‌های مختلف و تنوع برند‌ها در بازار، کمبودی وجود ندارد.

حیدری ادامه داد: برخی برند‌های خارجی محدود شده‌اند تا تولید داخل اولویت داشته باشد، اما همه بیماران می‌توانند با توجه به تجویز پزشک و تأیید سازمان‌های بیمه، انسولین مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: هیچ سهمیه‌بندی خاصی وجود ندارد و میزان مصرف بر اساس نیاز واقعی بیمار و نسخه پزشک تنظیم می‌شود.