نیروی انتظامی در عملیات مشترک استان‌های مرکزی، خوزستان و لرستان ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین فرماندهی انتظامی استان از کشف سوخت قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در یک عملیات مشترک خبر داد.

سردار احمدرضا چگنی گفت: پلیس مرکزی در عملیاتی مشترک با مأموران امنیت اقتصادی استان‌های خوزستان و لرستان موفق شد ۳ دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کنند.

او افزود: در بازرسی پلیس از کامیون‌های توقیفی ۹۰ هزار لیتر نفت خام قاچاق کشف شد و ۳ متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.