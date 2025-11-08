پخش زنده
امروز: -
دومین قطار گردشگری مثلث طلایی فردا وارد اصفهان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیرکل راهآهن اصفهان گفت: دومین قطار گردشگری مثلث طلایی ایران بامداد یکشنبه ۱۸ آبانماه با هدف توسعه گردشگری ریلی و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی نصفجهان وارد اصفهان میشود.
محمدرضا چنگانی هدف اصلی اجرای طرح را ایجاد پیوند میان سه قطب تاریخی کشور و حرکت به سمت توسعه پایدار در گردشگری ریلی عنوان کرد و افزود: گردشگران پس از ورود به اصفهان، در قالب یک تور یکروزه از آثار شاخصی از جمله میدان نقشجهان، عمارت عالیقاپو و پلهای تاریخی دیدن میکنند.
وی ادامه داد: این قطار با ۴۵ گردشگر داخلی از مسیر تهران به اصفهان میرسد و پس از گذراندن یک روز کامل گردش در این شهر، ساعت ۲۳:۴۵ همان شب اصفهان را به مقصد تهران ترک میکند.
چنگانی گفت: نخستین قطار گردشگری مثلث طلایی در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ راهاندازی شد و استقبال چشمگیر گردشگران داخلی نشان داد که ظرفیتهای حملونقل ریلی میتواند احیا و به یکی از محورهای توسعه پایدار گردشگری کشور تبدیل شود.
وی افزود: قطار گردشگری مثلث طلایی در مسیر تهران، یزد، شیراز و اصفهان در حرکت است. این اقدام، گامی عملی برای ترکیب سفر ایمن ریلی با تجربه گردشگری هوشمند و پایدار بهشمار میرود.