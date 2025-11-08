تیم فوتسال بانوان عمارت آفریدون بهنمیر با کسب سه پیروزی پیاپی در دور دوم رقابت‌ها، به جمع ۴ تیم برتر مسابقات فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتسال بانوان عمارت آفریدون بهنمیر با سه پیروزی متوالی در دور دوم مسابقات فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور، به مرحله نهایی این رقابت‌ها راه یافت.

شاگردان فاطمه ولی نتاج در سالن ورزشی مرحوم مجدآرا بهنمیر، ابتدا تیم عقاب کوهدشت را ۵ بر ۲، سپس هیات فوتبال کردستان را ۳ بر ۲ و در پایان ستارگان آدلی تهران را ۴ بر صفر شکست دادند.

با این نتایج، چهار تیم صعودکننده به مرحله پایانی لیگ دسته دوم فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور مشخص شدند که عبارتند از: عمارت آفریدون بهنمیر، هیات فوتبال کردستان، آکادمی نصرتی قم و آرمینه تهران.

این موفقیت برای تیم عمارت آفریدون بهنمیر در حالی به دست آمده که این تیم با هدایت فاطمه ولی نتاج، عملکرد درخشانی در دور دوم رقابت‌ها داشته است.