به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، دوره تربیت ممتحن حفظ عمومی قرآن کریم ویژه حافظان کل قرآن دارای مدرک تخصصی درجه ۱ تا ۳ سازمان دارالقرآن الکریم با هدف ارتقای سطح ارزیابی و داوری در آزمون‌های حفظ عمومی قرآن کریم برگزار می‌شود.

براساس اطلاعیه منتشرشده، مهلت ثبت‌نام در این دوره تا پنجم آذرماه ۱۴۰۴ است و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی eitaa.com/telavatTehran مراجعه کنند.

شرایط حضور در دوره شامل داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۶۰ سال سن و احراز یکی از شرایط تخصصی اعلام‌شده ازجمله حافظان کل دارای مدرک تخصصی درجه ۱، ۲ یا ۳ از سازمان دارالقرآن الکریم، حافظان کل دارای رتبه ممتاز (۱ تا ۵) در مسابقه‌های سراسری سازمان اوقاف و امور خیریه، حافظان کل دارای رتبه ممتاز (۱ تا ۳) در مسابقه‌های ملی دانشجویان، و نیز حافظان کل دارای رتبه ممتاز (۱ تا ۳) در مسابقه‌های نیرو‌های مسلح است.

براساس تبصره اعلام‌شده اداره امور قرآنی استان تهران، دارندگان مدرک داوری حفظ سطوح ۱ تا ۴ سازمان اوقاف و امور خیریه یا مدرک داوری حفظ از سازمان دارالقرآن الکریم، پس از شرکت در جلسات توجیهی، به عنوان ممتحن مجاز آزمون‌های حفظ عمومی شناخته شده و از حضور در دوره آموزشی معاف خواهند بود.

این دوره ۱۳ و ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ در اداره تبلیغات اسلامی اسلامشهر برگزار می‌شود و احتمال تغییر مکان برگزاری به شهرری نیز وجود دارد. ثبت‌نام در این دوره با مراجعه به نشانی اینترنتی digiform.ir/tarbyatmomtahehhefz انجام می‌شود و علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند در پیام‌رسان ایتا با شناسه masjedeh ۲۲۵@ ارتباط برقرار کنند.