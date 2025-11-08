ورزشکاران توانمند ایلامی در دهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پارا‌سنگ‌نوردی با درخشش در رقابت‌های بخش مردان، موفق به کسب عناوین ارزشمند دوم و سوم کشور شدند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ دهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پارا‌سنگ‌نوردی بخش مردان با حضور ۳۲ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در کلاس‌های B۱، B۲، AU۲، AU۳، AL۱ و AL۲ برگزار شد.

در این رقابت‌ها، شمس‌الدین بهادریان در کلاس AL۲ با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام سوم و مهدی هواسی‌زاده در کلاس RP۲ به مقام دوم دست یافتند.

گفتنی است سامان حیدری، از مربیان برجسته سنگ‌نوردی استان ایلام، نیز در این مسابقات به عنوان طراح مسیر حضور مؤثر و شایسته‌ای داشت و نقش مهمی در ارتقای سطح فنی رقابت‌ها ایفا کرد.