پخش زنده
امروز: -
فرآیند نگهداری و تعمیرات کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم تا پایان آذرماه امسال به طور کامل بومیسازی میشود و از ابتدای دیماه، در اختیار متخصصان داخلی شرکت آلومینای ایران قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مدیر تولید شمش آلومینیوم شرکت آلومینای ایران، اعلام کرد: در راستای سیاستهای کلان این شرکت مبنی بر بومیسازی فرآیندها و استفاده حداکثری از توان داخلی، عملیات بازسازی و لاینینگ دیگهای سالن احیا بدون استفاده از پیمانکار خارجی و بهطور کامل توسط متخصصان داخلی انجام خواهد شد.
بیژن ابراهیمی افزود: اجرای این طرح، ضمن ارتقای مهارت و دانش فنی نیروهای داخلی، صرفهجویی قابل توجهی معادل حدود پنج میلیارد ریال به ازای هر دیگ به همراه دارد.
ابراهیمی با اشاره به موفقیت متخصصان داخلی در انجام عملیات تخریب، نسوزکاری و لاینینگ دیگها اظهار کرد: با طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز، تولید شمش با خلوص ۹۹.۹۰ درصد در دیگهای ۷ ساله محقق شده و به طور میانگین خلوص تولید ۹۹.۸ درصد حفظ شده است.
به گفته وی، از ۷۰ دیگ سالن احیا تاکنون ۲۱ دیگ به صورت موقت خاموش، ۷ دیگ بازسازی و به مدار تولید بازگشته است و مطابق برنامه زمانبندی، هر ۷ تا ۱۰ روز یک دیگ جدید راهاندازی خواهد شد تا در نهایت پایداری کامل تولید حاصل شود.
مدیر تولید شمش آلومینیوم شرکت آلومینای ایران همچنین از افزایش طول عمر مفید دیگهای سالن احیا از ۵ سال به ۷ سال خبر داد و گفت: این موفقیت با کنترل دقیق دمای الکترولیت، تعادل حرارتی سلول، بهینهسازی ترکیب الکترولیت و نسبت آلومینا به کریولیت، طراحی بهبود یافته آند، تهویه گازها برای کاهش خوردگی و اجرای تعمیرات پیشگیرانه حاصل شده است.
وی در پایان تأکید کرد: مدیریت هوشمندانه منابع انرژی و بهرهگیری از نوآوریهای فنی در روشهای بهرهبرداری، نقش مهمی در تحقق این دستاورد ملی داشته است.