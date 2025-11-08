مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: هوای استان تا پایان پایدار، همراه با وزش باد و مه آلودگی پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان گفت: محمد دادرس گفت: با تداوم استقرار جوی آرام و پایدار در گیلان، هوای استان تا پایان هفته آفتابی همراه با وزش باد و مه آلودگی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین دمای گیلان در شبانه روز گذشته از منجیل ۲۴ درجه سلسیوس و کمترین دما از دیلمان ۵ درجه سلسیوس گزارش شده است، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۰ درصد است.

دادرس با اشاره به افزایش ابر و بارش های خفیف و پراکنده باران در برخی مناطق استان در این مدت ، گفت: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر ۵۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید دست کم تا دوشنبه مناسب است.