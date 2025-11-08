پخش زنده
آستان قدس رضوی ۲۸ تن گوشت قربانی بین نیازمندان چهار استان کشور توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور مجاوران بنیاد کرامت آستان قدس رضوی گفت: در مرحله نخست طرح «نذر قربانی برای احسانپذیران» ۲۸ هزار کیلوگرم گوشت قربانی در استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و سیستان و بلوچستان توزیع شد.
هادی غلامی افزود: در خراسان جنوبی ۲ هزار بسته و در سایر این استانها هر کدام چهار هزار بسته ۲ کیلوگرمی توزیع شده است.
مدیر امور مجاورین بنیاد کرامت آستان قدس رضوی اظهار کرد: طرح «نذر قربانی برای احسانپذیران» از محل نذورات مردمی به همت آستان قدس رضوی با همراهی مردم نیکوکار، خیران و ناذران (نذرکنندههای) رضوی انجام میشود و علاقهمندان به شرکت در این طرح میتوانند به سامانه azr.razavi.ir مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۷۰۰ میلیارد ریال برای این طرح در نظر گرفته شده است، افزود: این اعتبار از محل نذورات مردمی و نیت نذرکنندهها تأمین شده و در قالب بستههای گوشت گرم میان خانوادههای احسانپذیر چهار استان هدف اجرای نیت میشود و توزیع گوشت در مراحل دیگر نیز ادامه دارد.