سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: به‌منظور اجرای طرح کشت فراسرزمینی در ۳۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی ازبکستان، تفاهم‌نامه‌ای بین استاندار فارس و استاندار سرخان‌دریا امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، احد بهجت حقیقی گفت: در سفر اخیر استاندار فارس و هیئت اقتصادی همراه به استان سرخان‌دریا در جمهوری ازبکستان، تفاهم‌نامه‌ای در زمینه کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی میان دو طرف به امضا رسید.

به گفته وی، براساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد بخشی از اراضی کشاورزی سرخان‌دریا برای تولید محصولات علوفه‌ای، به‌ویژه ذرت علوفه‌ای، مورد استفاده قرار گیرد تا ضمن تأمین بخشی از خوراک دام استان فارس، فشار بر منابع آب استان کاهش یابد و گامی مؤثر در جهت پایداری امنیت غذایی کشور برداشته شود.

بهجت حقیقی تصریح کرد: کشاورزی فراسرزمینی دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق امنیت غذایی کشور و کاهش فشار بر منابع طبیعی داخلی است.

وی اظهار کرد: اجرای این طرح علاوه بر تأمین پایدار نهاده‌های دامی، می‌تواند زمینه توسعه صادرات و ایجاد زنجیره‌های جدید همکاری اقتصادی بین استان فارس و کشور ازبکستان را فراهم کند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: در گام بعدی، برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و همکاری‌های فناورانه و علمی در حوزه کشاورزی بین استان فارس و سرخان‌دریا در دستور کار قرار دارد.

هیئتی اقتصادی به ریاست حسینعلی امیری استاندار فارس راهی ازبکستان شده است تا فصل جدیدی از همکاری‌های دو جانبه در چهارچوب دیپلماسی فعال اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های همسایه و هم‌فرهنگ، رقم بزند و این سفر تا یکشنبه ۱۸ آبان ادامه دارد.