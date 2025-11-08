فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از کشف یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق و خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ مصیب شاهملکی گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا وارز پلیس آگاهی شهرستان حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودرو توقیفی تعداد ۴۰ کیسه ۴۰ کیلویی آرد قاچاق وخارج از شبکه توزیع به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد گفت: در اجرای این عملیات خودرو توقیف و به همراه راننده به مقر پلیس آگاهی منتقل شد.

سرهنگ مصیب شاهملکی با اشاره به معرفی متهم به اداره تعزیرات حکومتی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت بررسی لازم انجام شود.