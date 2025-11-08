به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، قاسم حسینی با اعلام این خبر گفت: طبق نقشه‌های هواشناسی تا پنج روز آینده جوی آرام و پایدار و بدون بارندگی در سطح استان فارس حاکم است.

وی افزود: آسمان استان فارس صاف تا کمی ابری، در ساعات بعد از ظهر همراه با وزش باد و در برخی از مناطق جنوبی استان غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

حسینی تصریح کرد: به لحاظ شرایط دمایی، ماندگاری هوای سرد شبانه در مناطق شمالی و مرکزی استان فارس ادامه دارد. ضمن اینکه روند دما به طور کلی کاهشی است.