مدیر کل هواشناسی فارس از تداوم روند کاهش دما در استان در پنج روز آتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، قاسم حسینی با اعلام این خبر گفت: طبق نقشههای هواشناسی تا پنج روز آینده جوی آرام و پایدار و بدون بارندگی در سطح استان فارس حاکم است.
وی افزود: آسمان استان فارس صاف تا کمی ابری، در ساعات بعد از ظهر همراه با وزش باد و در برخی از مناطق جنوبی استان غبار محلی پیشبینی میشود.
حسینی تصریح کرد: به لحاظ شرایط دمایی، ماندگاری هوای سرد شبانه در مناطق شمالی و مرکزی استان فارس ادامه دارد. ضمن اینکه روند دما به طور کلی کاهشی است.