به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ثبت بیش از ۲۶۰ حمله شهرک‌نشینان صهیونیست علیه ملت فلسطین و اموال آنها در کرانه باختری اشغالی تنها در ماه اکتبر گذشته توسط سازمان ملل و نزدیک به ۱۵۰۰ حمله از ابتدای سال، دلیلی آشکار بر سیاست ترور و شکنجه سیستماتیک است که دولت اشغالگر علیه مردم فلسطین دنبال می‌کند، سیاستی که هدف آن کوچاندن مردم از سرزمین خود و تحمیل واقعیت استعماری و نژادپرستانه مبتنی بر سلطه و ارعاب است.

در بیانیه جنبش حماس آمده است: هدف قرار دادن زمین‌های کشاورزی در فصل برداشت زیتون، به صورت هدفمند و تکرار‌ی، تلاشی برای فشار بر کشاورزان فلسطینی است؛ اقدامی که در چارچوب طرح اشغالگران برای کوچاندن فلسطینیان، گسترش شهرک‌سازی و تثبیت کنترل آنان بر کرانه باختری صورت می‌گیرد.

جنبش حماس از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل و همه طرف‌های ذی‌ربط خواست به مسئولیت قانونی و اخلاقی خود عمل کرده و این تجاوزات را محکوم کنند و برای توقف تروریسم شهرک‌نشینان و تجاوزات سازمان‌یافته علیه ملت فلسطین در کرانه باختری، دولت اشغالگر را تحت فشار قرار دهند و سران رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایت‌های مستمرشان علیه ملت، سرزمین و مقدسات فلسطین، در دادگاه‌های بین‌المللی مورد پیگرد قرار دهند.