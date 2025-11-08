همکاری و هم‌افزایی ادارات اوقاف و ثبت اسناد در دهمین پویش حیات دوباره وقف منجر به صدور ۲۰ سند موقوفه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در راستای تحقق اهداف مشترک اوقاف و امور خیریه و اداره ثبت اسناد و املاک با شعار «حیات دوباره وقف» و به منظور صیانت از موقوفات و تثبیت مالکیت شرعی و قانونی آنها، تعداد ۲۰ فقره سند مالکیت موقوفه صادر و به اداره اوقاف تحویل داده شد.

این اقدام در نتیجه تعامل سازنده وهماهنگی مستمر کارشناسان ثبتی و اوقافی صورت گرفت و گامی مهم در راستای شفاف‌سازی وضعیت حقوقی موقوفات، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و تحقق منویات واقفان خیراندیش به شمار می‌آید.

گفتنی است از ابتدای سال تاکنون تعداد ۱۵۸ سند مربوط به منطقه دو یزد صادر و تحویل اوقاف شده که این مجموعه اسناد مربوط به موقوفات عام در بخش‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و مذهبی بوده و با ثبت آنها در سامانه جامع موقوفات، امکان بهره‌برداری هدفمندتر از عواید موقوفات فراهم شده است.